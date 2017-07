Vídeo mostra queda de idoso de torre na Glória

Um idoso de 67 anos caiu de uma altura de, aproximadamente, 6 metros, na tarde desta quinta-feira (6), após subir em uma torre de alta tensão, localizada na orla do Prosamim, bairro Glória, Zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia, essa não é a primeira vez que o homem sobe na torre e ameaça se jogar.

De acordo com o tenente Carpegiane, da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava sob o efeito de álcool. “Embriagado, ele subiu na torre e ameaçava se jogar. As pessoas, que assistiram a ação, ligaram para a polícia. Quando cheguei no local, ele estava em uma parte bem alta da torre. A negociação para ele descer durou cerca de 10 minutos”, informou.

Ainda de acordo com Carpegiane, o homem aceitou descer, mas acabou ocorrendo a queda. “Quando faltavam menos de seis metros para ele pisar no solo, infelizmente, ele se desequilibrou e acabou caindo. Acionamos uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu ele no local”, contou.

O idoso foi conduzido pelo Samu para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde dele. No entanto, os policiais informaram que ele estava consciente.

