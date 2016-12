Vídeo mostra que não houve agressão de vereadora em Maués

O prefeito do município de Maués (a 357 quilômetros de Manaus), o padre Raimundo Carlos Góes Pinheiro (PT), negou a denúncia feita pela vereadora Ana Cristima De’Carli (SD), que afirmou ter sido agredida fisicamente e verbalmente por seus cabos eleitorais, na última quinta-feira (15).

Segundo o prefeito, que não estava no local mas teve acesso a fotografias e vídeos, a versão da vereadora não é verdadeira.

“Tive acesso a imagens e a vídeos e pude ver que não houve agressão. Ela (vereadora) foi bastante humilhada, mas por parte da população. Quando fiquei sabendo que a população estava em frente a prefeitura e que a vereadora estava sozinha lá dentro, dei ordem para meus seguranças irem até o local ajudar a Polícia Militar a tirar ela da prefeitura com segurança. Entretanto, o povo estava revoltado e a vaiaram bastante, mas afirmo que não ouve agressão física” disse o padre prefeito.

Raimundo Góes disse ainda que tudo começou após a parlamentar, que é presidente da Câmara Municipal, juntamente com os demais vereadores, pedirem o seu afastamento. Entretanto, o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) não reconheceu o afastamento que havia sido aprovado pelo parlamento de Maués, e determinou, por meio de uma decisão liminar, que o prefeito retornasse ao cargo.

“Após eles pedirem o meu afastamento, também bloquearam as contas dos funcionários da prefeitura, impedindo assim o pagamento do salário de dezembro e do decimo terceiro. Devido a isso, a população ficou revoltada e tentou invadir a prefeitura, onde estava a vereadora”, explicou Góes.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO