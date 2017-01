Vídeo mostra policial agredindo jovem em Jutaí

Um vídeo divulgado em uma perfil no Facebook mostra o policial militar identificado como Enoc Gomes, agredindo um rapaz de 18 anos, Anderson Gama, durante uma abordagem no município de Jutaí (a 750 km de Manaus).

A agressão aconteceu na última quinta-feira (19) e o vídeo começou a ser divulgado na sexta (21). Nas imagens, aprecem dois policiais ao lado de uma viatura, abordando um homem, em um determinado momento um dos PMs começa a desferir socos e tapas no rapaz.

Os policiais pareciam não se importar com alguns jovens que estavam sentados a poucos metros do local da agressão. Um deles foi o responsável por gravar o vídeo que teve repercussão na internet.

De acordo com o irmão do rapaz que foi agredido, o estudante Gelman dos Santos Gama, 24, Anderson estava com um grupo de amigos perto de um campo de areia, quando os policiais passaram pelo local.

“Meu irmão estava com uns amigos perto do campo e os policiais pensaram que eles estavam usando drogas. O Enoc pegou o Anderson e começou a agredi-lo, mesmo sem ter encontrado nada com ele. Ele ficou todo cheio de hematomas”, contou Gelman.

A família do jovem registrou um boletim de ocorrência (B.O) no 56ª Delegacia de Polícia (DP) do município contra o policial militar.

Outros moradores do município relataram que o policial suspeito das agressões, Enoc Gomes, é acostumado a agir com violência durantes as abordagens, e que até teria tentado intimidar um rapaz que mexeu com a sua namorada.

Em nota, a Policia Militar de Jutaí, que já tomou conhecimento do vídeo, afirmou que vai tomar as providências cabíveis e que já afastou o policial até que o caso seja esclarecido.

Ainda conforme a nota, a PM disse que não é a favor que nenhum de seus agentes de segurança use do abuso autoridade, nem de agressões físicas durante a prestação de serviço e que repudia a ação do policial.

A reportagem procurou o Comando Geral da PM em Manaus para saber quais as medidas estavam sendo tomadas em relação ao policial, porém a assessoria de comunicação do órgão informou que eles ainda não tinham conhecimento do vídeo.

Mara Magalhães

EM TEMPO