Vídeo mostra moradores bloqueando avenida Silves após casas serem alagadas na Raiz

Dezenas de moradores bloquearam a avenida Silves, no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus, no início da noite desta segunda-feira (29). O grupo protestou devido a um alagamento que atingiu diversas casas, após a forte chuva que caiu em Manaus, desde o final da tarde. Além de pneus, os manifestantes chegaram a queimar uma sucata de carro no meio da rua.

Moradores disseram ao EM TEMPO que querem assistência por parte do governo e prefeitura que já foram cadastrados pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamin) e pela Defesa Civil Municipal, por meio do programa Bolsa Enchente.

Segundo o presidente da Associação de Moradores do Bairro, Raimundo Nonato da Silva, 63, aproximadamente 30% das pessoas cadastradas pelo programa estadual ainda permanecem no local.

“Quando foi feito o cadastro, tiraram aproximadamente 70% dos moradores cadastrados, mas após a saída deles, voltaram a invadir a área e hoje deve ter aproximadamente 500 famílias no local. O Bolsa Enchente que nos foi prometido também não foi pago até agora, por isso vamos fazer nova manifestação aqui, na quarta-feira (30), às 16h”, disse Raimundo Nonato.

A Força Tática da Polícia Militar esteve no local e negociou a liberação da via pelos moradores. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta de 20h, a via começou a ser liberada. Segundo o tenente responsável pela operação, aproximadamente 50 moradores obstruíram a rua em manifestação.

Raphael Sampaio

EM TEMPO