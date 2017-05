Vídeo mostra Kombi que pegou fogo e complicou trânsito na Rodrigo Otávio

Por volta das 11h da manhã desta segunda-feira (22), uma Kombi pegou fogo na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, no sentido bola do Coroado, próximo à Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

No momento da ocorrência, um militar do Corpo de Bombeiros que passava pelo local ajudou a combater o fogo antes da chegada da viatura dos bombeiros, que foi ao local só por prevenção.

A situação já está controlada, entretanto, agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) continuam no local para auxiliar no tráfego de veículos, que ficou lento na área.

Laize Minelli

EM TEMPO