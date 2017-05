Vídeo mostra gritos e correria após explosão em Manchester

A polícia da cidade britânica de Manchester confirmou na noite desta segunda-feira (22) a ocorrência de uma explosão na Manchester Arena durante o show da cantora americana Ariana Grande.

“Serviços de emergência estão respondendo a relatos de uma explosão na Manchester Arena. Há um número de mortes confirmadas e outros feridos. Por favor evitem a área uma vez que serviços de emergência estão trabalhando incansavelmente no local”, disse a polícia de Manchester em comunicado publicado em uma rede social.

O porta-voz da cantora americana afirmou que Ariana Grande “passa bem”.

Oliver Jones, 17, que estava no show de Ariana na arena, disse ao jornal “The Guardian” que ouviu “uma grande explosão logo após o fim do show, quando as pessoas começavam a sair”.

“Houve uma explosão no final do show. As luzes já estava acesas então sabíamos que aquilo não era parte do show”, afirmou Erin McDougle, 20, ao jornal britânico. “Primeiro pensamos que era uma bomba. Havia muita fumaça. As pessoas começaram a correr. Quando saímos da arena havia dezenas de carros policiais e ambulâncias.”

Policiais armados ocupam neste momento as ruas do entorno da arena, afastando o público da área.

Folhapress