Vídeo mostra envolvido em assalto exibindo arma e fumando maconha com mulheres

Um dos envolvidos em uma tentativa de assalto dentro de uma distribuidora no município de Itacoatiara (distante 170 km da capital), nesta quarta-feira (19), aparece em um vídeo com um comparsa exibindo armas e fumando maconha dentro de uma casa de madeira, em local não informado. O vídeo começou a ser compartilhado em grupos da cidade após a prisão de Jonas Matheus Rolim da Silva, 18, e Ângelo Rolim da Silva, 20, e um terceiro suspeito, que não teve o nome revelado, nesta tarde.

No vídeo, Ângelo Rolim, com o cabelo tingido de loiro, aparece ao lado de um homem, que não foi identificado, e manda um “salve” a facção criminosa Família do Norte (FDN).

“Aqui nós é o crime organizado”, fala o comparsa de Ângelo, antes de pedir para que ele exiba uma pistola para a câmera. Em seguida, os dois cantam um rap onde fazem apologia ao uso de armas de grosso calibre, como “macaquinha” (termo utilizado para metralhadora), G13 e AK (se referindo ao fuzil AK-47).

Cinco mulheres aparecem atrás da dupla. A maioria está deitada em uma cama e compartilha das ideias dos dois homens. Elas chegam a gritar comemorando o que é dito por eles. Algumas chegam a fazer uso de um cigarro de maconha.

Assalto

Os irmãos Jonas Matheus Rolim da Silva, 18, e Ângelo Rolim da Silva, 20, foram presos após uma tentativa de latrocínio na distribuidora ICA, localizada na avenida Manaus, bairro Iraci, no município de Itacoatiara (distante 170 km da capital). Uma pessoa, que seria segurança do estabelecimento, foi baleada no pescoço durante a ação criminosa.

As imagens dos assaltantes registradas pelo circuito de segurança do estabelecimento comercial mostram os dois fugindo em uma motocicleta, de características desconhecidas, às 12h30.

Bruna Souza

EM TEMPO