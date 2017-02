Vídeo mostra dupla roubando mulher na Djalma Batista

Dois homens, ainda não identificados, foram flagrados pela câmera de segurança de uma loja, na noite desta segunda-feira (13), abordando e roubando uma mulher que andava na calçada da avenida Djalma Batista, nas proximidades de uma subestação de energia elétrica, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Em menos de cinco segundos, os homens em uma motocicleta, de características não identificadas, abordam a mulher e exigem que ela entregue a bolsa. Com medo de ser baleada, a vítima entrega o objeto e o condutor da motocicleta sai rapidamente em meio aos outros veículos.

O trânsito na via é intenso no horário em que aconteceu o fato, por volta das 18h30. Carros, micro-ônibus e ônibus passam no local durante e após o roubo, assim como pedestres, que não percebem a ação criminosa. O condutor da moto usava um colete refletivo que geralmente é utilizado por mototaxistas e motoboys. Há informações de que a vítima havia saído de uma agência bancária, situada na avenida Boulevard Álvaro Maia, e foi seguida pelos suspeitos.

A reportagem entrou em contato com a Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e o Distrito Integrado de Polícia (DIP) da área, mas não houve confirmação se o caso foi registrado. Também não há informações sobre os objetos e quantia de dinheiro levados pela dupla.



