Vídeo mostra duas pessoas sendo baleadas no bairro da Glória

Um homem e uma mulher foram baleados, na noite desta quarta-feira (19), por volta das 20h, na rua Oswaldo Cruz, bairro Glória, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com os policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as vítimas, ainda não identificadas, foram atingidas com cerca de seis tiros.

“O homem foi baleado com dois tiros no braço, um na perna esquerda, outro na perna direita e, por fim, um na região dos glúteos. Já a mulher levou um tiro também nos glúteos”, informou um PM.

Segundo testemunhas, que moram próximo da cena do crime, mas preferem não divulgar os nomes, o homem baleado tem envolvimento com o tráfico de drogas. Já a mulher, os vizinhos acreditam que tenha sido atingida por uma bala perdida.

Os PMs informaram ainda que, após atenderem a ocorrência, um rapaz, que teve a identidade mantida em sigilo, procurou a equipe e revelou que o aparelho celular em posse da mulher baleada era dele. Ele informou que havia sido roubado há poucos dias.

“Nós pedimos que ele apresentasse a nota fiscal e ele prontamente mostrou o documento. A mulher nem questionou nada, quando apreendemos o aparelho”, relatou um policial da 5ª Cicom.

As vitimas foram socorridas por duas unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo e a mulher encaminhada para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, Zona Centro-Sul.

A polícia revelou que em posse do homem foram aprendidas cerca de cinco trouxinhas de drogas, porém, o homem não será indiciado por tráfico de drogas.

Isac Sharlon

EM TEMPO