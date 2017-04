Vídeo mostra desespero de família em incêndio na Cachoeirinha

Uma casa localizada dentro de uma pequena vila, que tem saída para a avenida Carvalho leal, bairro Cachoeira, pegou fogo no início da tarde desse domingo, 23. De acordo com informações do corpo de bombeiros, ainda não se sabe qual foi a causa do incêndio.

O incêndio iniciou por volta das 13h30 da manhã e consumiu todos os móveis e pertences da família que estavam dentro da casa.

A dona da casa e costureira Vera Lúcia, de 57 anos, afirmou que estava dormindo dentro quando a sua filha Graziele de Oliveira a acordou desesperada.

“Ela me disse que estava tudo pegando fogo. Além da minha filha e do meu marido, também estavam com a gente a minha cunhada e sobrinho, no momento do incêndio”, disse a costureira, destacando que vizinhos a ajudaram a conter as chamas antes da chegada dos bombeiros.

O comandante Ricardo, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), afirmou que foram necessários 11 bombeiros e mais dois caminhões pipa para conter as chamas.

“Ainda não sabemos a causa do incêndio. Vamos fazer o procedimento se rescaldo para buscar a fonte da ocorrência”, declarou.

Quem deseja ajudar a família que perdeu tudo, pode entrar em contato com a Graziele Oliveira pelo número (92) 99134-7421.

Diogo Dias

EM TEMPO