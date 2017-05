Vídeo mostra cardume de peixes atravessando estrada em comunidade do AM

Uma cena quase inacreditável, parece até história de pescador, mas por incrível que pareça, é verdade. Um cardume de Jaraqui foi flagrado atravessando uma estrada na comunidade do Jandira, zona rural de Iranduba (a 27 Km de Manaus).

Nesse período, com a cheia dos rios, igarapés e canais transbordam, atingindo várzeas, estradas e áreas de terra firme. Nesse trecho da estrada, a água do Rio Solimões inundou a estrada e, com isso, os peixes de um lago da comunidade atravessassem o canal, que se formou sobre a estrada.

O vídeo tem duração de 1: 28 minutos. A pessoa que realizou as imagens, ficou admirada com a situação. “Olha como está de peixe, isso tudo escuro é peixe. Olha a minha criação de jaraqui na estrada”, diz. “ Isso é para quem pode”, brinca o rapaz no decorrer do vídeo.

De acordo com morador da comunidade, Ney Alves, de 45 anos, no período de enchente, é comum ver peixes na estrada da região.

“Toda vez que a enchente é grande, os peixes saem do lago do Jandira para o Rio Solimões. Nesse intervalo, alguns ficam na área da estrada. É comum a gente flagrar cardumes inteiros de jaraquis por aqui, contou o morador.

A comunidade do Jandira fica localizada no Km 13 da rodovia Manuel Urbano, a AM-070, logo após a comunidade do Calderão.

Mara Magalhães

EM TEMPO