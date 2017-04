Vídeo mostra apreensão de 50 quilos de drogas em barco na Manaus Moderna

Aproximadamente 50 quilos de drogas, entre maconha do tipo Skank e cocaína, foram apreendidos na madrugada deste domingo (23), em uma embarcação, no Porto da Manaus Moderna, bairro Centro.

A apreensão aconteceu depois que Policias do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) e do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) receberam denúncias anônimas e deflagraram uma operação.

O barco vinha do município de Tefé (a 523 KM de Manaus) e trazia as drogas escondidas em sacas de farinha no porão. A embarcação foi interceptada pela equipe policial por volta das 4h30 da madrugada, momentos antes de atracar no porto.

Segundo a Policia Civil, até o inicio da tarde de hoje ninguém havia sido preso e a policia continua investigando o caso.

