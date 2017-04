Vídeo mostra ação de ladrões com farda da Manaus Ambiental em autoescola

Funcionários e clientes de uma autoescola, situada na avenida Constantino Nery, bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus, foram vítimas de assalto, na tarde desta quarta-feira (5), por volta das 14h30. Na ocasião, um grupo com pelo menos cinco infratores, alguns deles vestidos com fardas da empresa Manaus Ambiental, entrou no local e rendeu as vítimas. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O bando fugiu levando pertences e dinheiro.

Após o crime, policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela segurança da área, foram acionados para o local, onde coletaram depoimentos e tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança. A reportagem entrou em contato, mas a equipe policial preferiu não divulgar informações sobre o caso à imprensa.

Por telefone, uma funcionária da autoescola, que preferiu não divulgar o nome, informou que os proprietários do lugar pretendem não expor o caso na mídia, pois temem sofrer represálias. Não se sabe qual o valor total do prejuízo financeiro na autoescola, além dos clientes que estavam no local no momento do assalto e tiveram os pertences pessoais levados.

A reportagem teve acesso a um vídeo que mostra, exatamente, a ação criminosa dos infratores. As imagens revelam dois homens saindo de um carro, de características não identificadas, estacionado em frente da autoescola. Eles entram no estabelecimento e um dos suspeitos estava vestindo a mesma roupa usada por funcionários da concessionária de água Manaus Ambiental. Eles entram no local e anunciam o assalto.

Durante a abordagem, um dos criminosos, que vestia uma calça jeans azul e uma blusa polo branca, saca uma arma, que estava escondida por baixo da blusa. Ele rende alguns clientes do local e começa a subtrair os pertences. Na ocasião, o outro infrator, com a farda da Manaus Ambiental, também passa a pegar os objetos e o dinheiro de clientes e funcionários.

Um terceiro homem, vestido com uma calça jeans, camisa com listras nas cores vermelha, azul e branca, e um boné azul, entra instantes depois e também ajuda a roubar os objetos. Por fim, um quarto integrante da quadrilha, também usando a farda da Manaus Ambiental, entra na autoescola e acessa a área interna do estabelecimento. Por trás do balcão, ele rouba alguns eletrônicos.

Toda a ação criminosa durou cerca de dois minutos e nenhum funcionário ou cliente do estabelecimento ficou ferido. O grupo fugiu no mesmo veículo, que foi utilizado para chegar ao local. Até a divulgação desta matéria ninguém foi preso. Testemunhas contam que, fora os quatro infratores que aparecem nas imagens, outro homem aguardava o grupo no carro.

O EM TEMPO tentou contato, por telefone, com a assessoria de comunicação da empresa Manaus Ambiental, para saber o posicionamento da instituição acerca do uso do fardamento da concessionária em crimes, mas não obteve respostas.

Isac Sharlon

EM TEMPO