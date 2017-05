Vídeo mostra ação de bandidos dentro de mercadinho na rua do Amor

Por volta das 9h, desta sexta-feira(26), dois homens desceram de um motocicleta e renderam funcionários de um mercadinho, localizado na rua do Amor, no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

Segundo o tenente Fábio Castro, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os dois estavam armados e anunciaram o assalto. Para não serem identificados, um estava com o capacete na cabeça e o outro usava um chapéu. A ação dos suspeitos durou 15 minutos, mas ninguém ficou ferido.

“Eles entraram e renderam pessoas no estabelecimento como mostra o vídeo e levaram uma aliança, um cordão de ouro e a quantia aproximada de R$ 1 mil”.

Ainda segundo o tenente, a moto dos suspeitos estava com uma placa fria, de número JXH-2548, que corresponde a um veículo de modelo Renault Clio. A dupla conseguiu fugir do local. O crime foi registrado pela proprietária do mercadinho no 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Bruna Chagas

EM TEMPO