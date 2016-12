Vídeo: moradores atiram e espancam suspeitos de assaltos no Nova Cidade

Veja o vídeo:

Após uma perseguição por moradores, uma dupla de assaltantes que fazia arrastões no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, levou a pior. Um dos suspeitos foi baleado e o outro foi violentamente agredido pela população.

Os suspeitos que não tiveram os nomes divulgados foram presos na tarde desta segunda-feira (26). A informação dos policiais é que a dupla teria realizado uma série de assaltos nas paradas de ônibus na Avenida Nepal, bairro Nova Cidade, Zona Norte.

O tenente Rômulo Willians, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que os suspeitos estavam em uma motocicleta quando algumas vítimas dos assaltos e pessoas que passavam pela rua começaram a perseguir os assaltantes.

“Os próprios suspeitos informaram que estavam fazendo arrastão pelo bairro. Eles foram alcançados por populares, quando a viatura chegou no local a dupla já estava detida pelos moradores, um deles estava baleado na perna, não sabemos quem foi o responsável pelo disparo”, informou o tenente.

Com a dupla foi encontrada uma arma calibre 38 e quatro celulares. O suspeito baleado foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao pronto socorro Platão Araújo, o comparsa foi apresentado no 15ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) e depois conduzido ao SPA Eliameme Rodrigues Mady, o SPA do Galileia, com ferimentos.