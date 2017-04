Vídeo: menores de idade trocam tiros com PMs e capotam veículo no São José

Três menores de idade, que faziam assaltos na Zona Leste de Manaus durante a madrugada deste sábado (15), trocaram tiros com policiais militares durante uma perseguição. Por volta das 5h30, eles capotaram o táxi, modelo Etios, de cor branca e placas PHE-7785, após o motorista pular do veículo em movimento, na Avenida Cosme Ferreira, bairro São José. Um suspeito ficou preso no carro e os outros dois saíram correndo e atirando contra a guarnição. Um foi detido e o terceiro conseguiu fugir.

De acordo com policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia recebeu denúncias de que o trio estava assaltando várias pessoas na Zona Leste em um táxi. As viaturas foram acionadas e conseguiram identificar o carro, com as características informadas, na avenida Cosme Ferreira. Assim que avistaram as viaturas, os três exigiram que o taxista dirigisse em alta velocidade.

Os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram a ação. Com medo de ser baleado, o taxista, identificado como Toni Ramos Amorim dos Santos, 38, e que havia sido feito de refém pelo trio, pulou do veículo em movimento. Sem direção, o carro subiu a calçada e acabou capotando.

Um dos suspeitos ficou preso no carro e outros dois saíram correndo em direção a Bola do São José. Durante a fuga a pé, houve mais troca de tiros. Um deles foi detido em um posto de gasolina após ser baleado no bumbum e o terceiro, que estava com a arma de fogo, conseguiu fugir.

No veículo foi encontrado vários celulares e pertences das vítimas, além de uma arma de fogo falsa. Alexandre Farias de Abrantes, 25, e Shirley Rodrigues Belim,42, reconheceram os dois jovens apreendidos como os homens que haviam acabado de assaltá-los no Zumbi dos Palmares, próximo do Terminal de Integração 5.

Um dos adolescentes, de 17 anos, foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, que fica próximo do local do acidente. Ele não corre risco de morte e será transferido para o Hospital 28 de Agosto. A reportagem falou com a mãe do menor de idade, que não quis se identificar. Ela relatou que estava indo trabalhar quando ficou sabendo do caso.

Surpresa, ela afirmou que não sabia que o filho estava envolvido com o crime.

“Ele frequenta a igreja e até participa de um ministério de dança. Eu nunca imaginei que fosse encontrar ele nessa situação. Ele é estudioso e um bom filho, não consegui perceber que ele estava indo para mau caminho”, relatou com lágrimas nos olhos.

O segundo jovem apreendido foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Bruna Souza

Com informações de Bárbara Costa

EM TEMPO