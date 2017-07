Vídeo: lentidão em posto do INSS lotado gera reclamação entre usuários no AM

A lotação em um posto do INSS, somado ao fato de ter apenas um atendente disponível para os usuários da agência, revoltou as pessoas que precisaram utilizar os serviços do local, na rua Izaurina Braga, Compensa, Zona Oeste de Manaus, na manhã desta terça-feira (5).

Leia também: Mulher reclama do atendimento no posto do INSS do Aleixo

Um leitor do Portal EM TEMPO enviou um vídeo que mostra o momento da denúncia. Durante a gravação, um segundo funcionário aparece para começar o atendimento ao público.

“Não tem ninguém, tá só o guarda”, diz o autor da gravação.

Por telefone, a assessoria do órgão comunicou que o posto de atendimento da Compensa vem enfrentando dificuldades. Ele reconhece que há lentidão em alguns casos, mas afirma que no caso específico da unidade, outros fatores agravaram a situação.

Agência fica na rua Amazonas, bairro Compensa – Reprodução Google

“Temos um quadro de 15 servidores atendendo naquele posto, mas perdemos cinco este mês, sendo três por licença médica e dois em férias. Hoje a diretora pediu que um dos que estava de férias fosse ajudar no atendimento para amenizar o problema”, informou o INSS.

Ainda segundo a assessoria, também foram identificadas questões físicas no prédio que contribuem para piorar a situação. Por conta disso, o INSS está reformando outro prédio na avenida Brasil, para atender a população. A entidade informa que ainda este ano a mudança deve ocorrer.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

Leia mais:

Economia com revisão de benefícios do INSS já alcança R$ 2 bilhões

Programas do INSS vão beneficiar os usuários no AM

INSS triplica o valor de benefícios em R$ 12 bi no AM