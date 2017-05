Vídeo: Lar Batista Janell Doyle pede ajuda para pagar contas de energia atrasadas

As crianças acolhidas pelo Lar Batista Janell Doyle, localizado na rua Igarapé de Mauá, bairro Mauazinho, Zona Leste, pedem socorro. Isso porque contas do fornecimento de energia elétrica do abrigo estão atrasadas, podendo haver a suspensão do benefício a qualquer momento.

Atualmente, 26 crianças e adolescentes entre zero e 17 anos vivem no local. Segundo o assistente administrativo do orfanato, Jardelson Sarmento, além das necessidades mensais em alimentos, produtos de higiene, fraldas e limpeza, o abrigo pede doações para arrecadar fundos com a finalidade de quitar a dívida junto à empresa prestadora de energia.

“Além das contas em aberto, temos que pagar encargos mensais e a folha de pagamento dos funcionários, que também estão atrasadas”, informou.

O Lar Batista Janell Doyle possui atualmente 25 funcionários dentro do regime das Consolidações das Leis Trabalhistas (CLT). Dentre esses colaboradores estão: psicólogos, assistentes sociais, equipe de gerencia, administração, cuidadores e profissionais de serviços gerais.

“O corpo docente da escola pertence à Prefeitura do Município. Todos os professores foram cedidos pela Secretaria Municipal de Educação”, disse Sarmento.

Ainda de acordo com o funcionário da instituição, toda a ajuda é bem-vinda. “Nosso sustento vem por meio de convênios e doação de pessoas. Quem sentir o desejo no coração de nos apoiar, seja com uma quantia em dinheiro ou com alimentos para nossas crianças, pode trazer. Toda ajuda será bem-vinda. Precisamos de apoio para essa causa”, ressaltou.

O abrigo

Inaugurado no dia 12 de outubro de 1996, o Lar Batista Janell Doyle é uma entidade beneficente de assistência social, não governamental, que é vinculada a Convenção Batista do Amazonas. Sua principal função é assistir, de maneira integral ou parcial, crianças que se encontram em situação de risco, vulnerabilidade social e seus familiares, dando suprimento quanto às necessidades básicas em diversas áreas como física, emocional, social e educacional.

Como ajudar

Existem várias maneiras de ajudar a instituição. Tanto como padrinho financeiro, prestador de serviço e empresa e/ou igreja madrinha.

O padrinho financeiro dá apoio nos custos materiais de uma criança ou da instituição, o prestador de serviço ajuda várias crianças e famílias prestando serviços gratuitos em suas horas livres, tendo como exemplo: médicos, advogados, dentista, motoristas, enfermeiros, entre outros.

Quem quiser ainda realizar doações avulsas, podem fazer por meio de depósitos bancários nas contas da instituição. Banco Bradesco, agência 1999-2, conta corrente 025467-3 e também pelo Banco do Brasil, agência 1208-4, conta corrente 67368-4. Para mais informações, o doador pode entrar em contato com o abrigo pelos telefones (92) 3615-8302 e (92) 99214-8949 ou ainda através do e-mail contato@larbatistamanaus.org.

Bárbara Costa

EM TEMPO