Vídeo: incêndio assusta clientes de shopping na Zona Oeste

Um pequeno incêndio atingiu, no início da tarde deste sábado (7), as dependências do Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

O vídeo foi divulgado por meio das redes sociais e mostra que o incidente aconteceu perto da praça de alimentação.

Ainda nas imagens é possível ver funcionários de restaurantes e integrantes da brigada de incêndio mobilizados para tentar conter as chamas.

Houve correria e até a informação de que se tratava de um assalto, mas a assessoria de comunicação do shopping negou os boatos.

Por meio de nota, o shopping informou que “não houve nenhuma ocorrência de assalto, incêndio, ou qualquer situação que colocasse seus clientes em risco”

Na nota destacou que aconteceu apenas “um curto circuito que assustou algumas pessoas na praça de alimentação”.

Uma equipe técnica do shopping controlou a situação e não houve feridos. O centro de compras segue com seu funcionamento normalmente.

A assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) informou que uma equipe vai fazer uma vistoria de segurança no local.

Isac Sharlon

EM TEMPO