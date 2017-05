Vídeo: homem confessa que matou esposa e esfaqueou a própria mãe após descobrir traição

Mais de 24 horas depois de ter matado a companheira Raquel Brito Batista, 30, com sete facadas, o montador Arnaldo Sousa Viana, 31, se diz arrependido do crime e afirmou que tirou a vida da companheira após descobrir que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. Depois de tentar se matar cravando uma tesoura no pescoço, Arnaldo foi preso e disse teme ser morto na cadeia, uma vez que o tio de Raquel, que é policial, o ameaçou de morte. O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (25), no bairro Zumbi 2, Zona Leste. A mãe de Arnaldo, Rosa Sousa Viana, também foi esfaqueada pelo montador.

Ao EM TEMPO, Arnaldo relatou que ao sair de casa, Raquel esqueceu um chip na residência do casal. Ao ver o chip, o acusado o inseriu no celular dele e recebeu mensagens do suposto amante da vítima.

“Eu já desconfiava que ela tinha outra pessoa, mas ontem (quinta) tive certeza. Fiquei com raiva, bebi e usei drogas. Foi então que nós brigamos e ela tentou me esfaquear, eu tirei a faca da mão dela e me defendi. Me arrependo muito, não queria ter tirado a vida dela. Tentei me matar por não aceitar que fiz isso, porque ela era minha mulher, temos dois filhos juntos”, alegou.

O acusado disse ainda ter agido com violência por conta do uso abusivo de álcool e de drogas. Ele disse que não lembra de esfaquear a mãe, que tentou intervir na briga do casal. Ao ser perguntado se já tinha agredido a vítima, Arnaldo negou ser um homem violento. Ele disse que estava frequentando a igreja.

“Estou triste pelo que fiz. Agora que caiu a minha ficha (sic) ”, disse.

Os familiares de Raquel afirmaram à polícia que ela era uma mulher trabalhadora, dedicada aos filhos e ao marido. Eles informaram que Arnaldo sempre foi ciumento e agredia a esposa por conta dos ciúmes.

O acusado foi levado para audiência de custódia na tarde de ontem, no fórum Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul.

Ana Sena

EM TEMPO