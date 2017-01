Vídeo: forte chuva deixa moradores de Iranduba ilhados

Devido à forte que atingiu Manaus e a Região Metropolitana da cidade (RMM), moradores da rua do Igarapé, situada no bairro Alto de Nazaré, no município de Iranduba (a 27 Km de Manaus), ficaram completamente ilhados. Um bueiro transbordou e deixou a rua alagada nesta sexta-feira (13).

De acordo com os moradores, em dias de chuva, é comum a força da água arrastar madeiras de uma olaria, que fica localizada dentro bairro, fazendo entupir o esgoto e contribuir para que o bueiro transborde. A moradora, Maria Raimunda Marques filmou, da varanda de sua casa, a situação da rua durante a chuva.

“A minha casa nunca alagou, mas dos meus vizinhos alagam. Acreditamos que o motivo maior dessa alagação são os restos de madeira que vêm da olaria e entopem os bueiros”, contou Maria.

Segundo outra moradora, a situação se repete toda vez que chove. “É a mesma coisa: o bueiro transborda e alaga tudo. Não aguentamos mais. Isso é um perigo para as nossas crianças. Cada vez a situação só piora”, disse a moradora, que preferiu não ter o nome divulgado.

A situação não foi diferente em outras ruas do mesmo bairro e do Distrito de Cacau Pirera. As vias ficaram intrafegáveis e algumas casas foram alagadas. Segundo os moradores, a falta de planejamento da rede de esgoto é um dos principais motivos da alagação.

