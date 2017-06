Vídeo: Fábio Assunção é detido após quebrar viatura e xingar PMs

Vídeos divulgados neste sábado (24) em redes sociais e veículos de comunicação do Nordeste mostram o ator Fábio Assunção sendo detido por policiais militares no “camburão” de uma viatura policial. Ele supostamente teria quebrado o vidro da viatura e desacatado PMs. O caso foi confirmado pela PM de Pernambuco e aconteceu após a festa de São João de Arcoverde. O ator estaria sob forte efeito de álcool, segundo informou a polícia.

De acordo com testemunhas, Fábio estava no banco do carona de um carro, que bateu em uma viatura policial. Após o corrido, ele saiu do veículo e xingou os PMs. O ator foi detido e levado para uma unidade hospitalar. Após alta médica, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia da 156ª Circunscrição de Arcoverde, onde o caso foi registrado pela Polícia Civil como dano ao patrimônio público e desacato.

O ator será encaminhado para audiência de custódia, que é quando o juiz definirá se ele será levado para o presídio ou responderá pelo crime em liberdade. Fábio e a namorada, a atriz Pally Siqueira, lançavam, em Pernambuco, um documentário sobre o coco. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria de imprensa do ator.

Tratamento de reabilitação

Em 2009, em entrevista a um programa de TV, Fábio Assunção revelou que fez tratamentos em diversas clínicas de reabilitação. Ele decidiu pelo internamento porque ele teria sido afastado de uma novela por conta de atrasos.

EM TEMPO

Com informações da FolhaPE