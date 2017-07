Vídeo em que Anitta se assusta com cobra divide internautas

O vídeo viralizou na internet e muitos internautas fizeram memes da situação-Reprodução

“Sua cara”, clipe de Anitta com participações de Pabllo Vittar e Major Lazer, foi filmado em deserto do Marrocos há quase um mês. Desde então, a cantora vem divulgando bastidores da gravação nas suas redes sociais.

Nada, entretanto, viralizou como o último vídeo publicado pela cantora no seu Instagram. Nas imagens, Anitta aparece dançando diante de uma cobra, a princípio imóvel. Em determinado momento, o animal “pula” em direção à cantora que, no susto, sai correndo.

Meme?

Pelas redes sociais, muitos internautas fizeram da situação, um meme. “Eu sou a cobra e a Anitta é a minha vida amorosa”, diz uma usuária do Twitter. “A Anitta sou eu, a cobra são as responsabilidades”, brinca outro navegante.

Ou polêmica ?

Antes do “pulo” da cobra, é possível ver que uma pessoa, que não aparece no vídeo, joga areia no réptil -atitude que causou desconforto em alguns internautas.

“Coitada da cobra sendo obrigada a isso, aturando gente jogando areia nela, deixem os animais em paz”, diz um comentário na mesma publicação de Anitta. “Horrível essa atitude de jogar areia na cobra só pra ela aparecer mais”, diz outra pessoa.

A música

“Sua Cara”, do trio de música eletrônica Major Lazer Diplo, Jillionaire e Walshy Fire, mistura batidas eletrônicas com letra cantada em português por Anitta e Pabllo.

Diz o refrão: “Linda, livre, leve e solta. Doida para beijar na boca. (…) Que eu vou jogar bem na sua cara. Vou rebolar bem na sua cara”.

O vídeo, dirigido por Bruno Ilogti e Giovanni Bianco, mesma dupla que trabalhou recentemente com Anitta em “Paradinha”, será oficialmente lançado no dia 30 de junho.

