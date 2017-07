Vídeo: Dupla é presa após balear vítima em assalto e trocar tiros com a polícia

Dois homens que não tiveram a identidade divulgada pela polícia, foram presos, após trocar tiros com policiais civis, na manhã desta quarta-feira (19). Um dos suspeitos ficou ferido. A dupla é suspeita de balear o funcionário de uma loja de auto peças, Moisés da Silva Costa, que tentou impedir assalto a um cliente que saia do estabelecimento, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. Moisés foi levado ao Hospital 28 de Agosto. O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado.

Testemunhas informaram que a tentativa de assalto aconteceu em uma loja localizada entre as avenidas Tarumã e Duque de Caxias. O objetivo dos suspeitos, que estavam em uma motocicleta, era roubar o cordão de ouro do rapaz que saia do estabelecimento. Os assaltantes foram surpreendidos por Moisés que tentou impedir o roubo, mas acabou sendo baleado em uma das pernas.

Leia também: Perseguição policial com troca de tiros deixa suspeito ferido e causa acidente na Praça 14

“Ouvimos o barulho de tiros e uma ajudante do consultório me avisou que havia um funcionário da loja ferido. Imediatamente sai da clínica com gazes e um jaleco descartável para prestar os primeiros socorros ao homem. Depois ele foi levado para o hospital”, contou uma dentista, que trabalha nas proximidades e preferiu não ter o nome divulgado.

Durante a tentativa de fuga, novamente a dupla de assaltantes foi surpreendida. Desta vez, os policiais civis que estavam nas proximidades, foram averiguar a situação no local de onde os tiros foram disparados. Durante a perseguição, os assaltantes trocaram tiros com os policiais e foram abordados entre as avenidas Manicoré e Castelo Branco, na Cachoeirinha. Um dos suspeitos foi baleado no pé.

A dupla foi encaminhada à Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) e deve ser apresentada à imprensa na manha desta quinta-feira (20).

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia mais:

Assaltantes fogem a pé durante troca de tiros com policiais na Compensa

Dois morrem no AM em troca de tiros com a Polícia para tentar salvar 1 tonelada de drogas

Vigilante do Cetam é baleado após troca de tiros com bandidos