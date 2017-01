Vídeo: dupla agride funcionários e rouba R$ 5 mil de loja na zona Leste

Dois assaltantes invadiram a loja Maqmotos Máquinas e Motores, localizada na avenida Autaz Mirim (Grande Circular), bairro São José, Zona Leste de Manaus, na tarde desta quinta-feira (5), e roubaram aproximadamente R$ 5 mil, além de objetos pessoais de funcionários.

De acordo com o vídeo das câmeras de segurança, dois homens entraram no estabelecimento e renderam os funcionários – que estavam na recepção. As duas vítimas foram obrigadas a levar a dupla até o escritório, onde outra funcionária foi abordada.

Um dos suspeitos vestia uma blusa listrada, boné vermelho e uma bermuda preta. O outro, que portava uma arma de fogo, vestia uma blusa laranja, boné branco e uma bermuda preta. Eles vasculharam a sala procurando pela renda do estabelecimento. Durante a ação, os funcionários chegaram a ser agredidos com chutes.

Segundo o aspirante Raimilson Holanda de Souza, uma equipe da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegou a ser acionada, mas os suspeitos já haviam fugido do local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo do momento do assalto: