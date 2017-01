Vídeo: defesa de Adail contesta decisão sobre possível cancelamento do indulto

Os advogados Fabrício Parente e Francisco Balieiro, que representam o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, disseram nesta quinta-feira (26) que a Justiça errou no julgamento do político, condenado por crimes de exploração sexual. Entretanto, a ouvidora nacional da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Irina Bacci, quer a extinção do indulto concedido a ele.

A defesa apontou possíveis erros de interpretação nos autos condenatórios, durante a coletiva, que aconteceu no escritório jurídico dos advogados. Fabrício e Francisco ressaltaram que a falta de provas foi o principal motivo para a progressão do regime de Adail do semiaberto para o domiciliar.

Para a ouvidora secretaria, do Ministério da Justiça e Cidadania, Adail não se enquadra no decreto presidencial 8.940, publicado no dia 23 de dezembro de 2016, pelo fato de que os crimes cometidos por ele tiveram violência. Irina relatou que a decisão não é tem lógica se comparado ao trabalho de luta desenvolvido em favor de crianças e adolescentes que são vítimas de crimes de violência sexual.

Questionado sobre uma possível perseguição política contra Adail, o advogado Fabrício Parente explicou que, apesar de não constar nos autos, o que lhe seria uma barreira em relação às referências do processo, a inexistência de provas e testemunhas levam a essa possibilidade.

“Se me perguntarem como cidadão, diria que sim, o início disso tudo foi uma perseguição política que acabou sendo aproveitada pela mídia sensacionalista”, respondeu.

Henrique Xavier

EM TEMPO