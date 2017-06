Vídeo de estreia de Vivian Amorim como youtuber foi parar no trending topics

A ex-BBB, amazonense Viviam Amorim, nascida em Manaus, está com tudo e não está prosa. A ex-sister acaba de lançar seu canal no You Tube. Logo que divulgou o vídeo, com 50 fatos sobre ela, relatando sonhos, curiosidades e muito mais, Vivian foi parar no trending topics do twitter.

E para quem torce para o namoro de Vivian com Manoel Rafaski, a ex-sister confirmou que o romance avançou.”Estou oficialmente namorando desde o dia 6 de maio”, declarou.

Vivian Amorim foi a vice-campeã da última edição do reality show Big Brother Brasil, transmitido pela Rede Globo. A amazonense, de 23 anos, faturou o prêmio de 150 mil reais no programa.

Aos 19 anos, Vivian foi eleita Miss Amazonas, sendo considerada a mulher mais bela do Estado. Sua participação no Big Brother, foi marcada pelas sutilezas, porém sem entrar em polêmicas. Na casa começou o”affair” com Manoel, um dos gêmeos que integrava o elenco. Ao chegar a final, juntamente com Emilly e Ieda, ela faturou a segundo lugar.

Vivian Amorim segue participando de desfiles, divulgação de marcas e presença VIP por todo Brasil

Assista ao vídeo com Viviam Amorim: