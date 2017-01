Vídeo: casa é destruída pelo fogo e bombeiros resgatam 6 animais

Uma casa de madeira foi destruída pelo fogo na tarde deste sábado (28), por volta das 16h, na rua Taberaba, conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Seis pessoas moravam na casa, mas não houve feridos.

De acordo com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), há suspeitas de que o fogo tenha iniciado por causa de um curto circuito nas instalações elétricas da residência.

“Os moradores do local relataram que durante todo o dia perceberam alterações nos picos de energia. Então, com base nessas informações e no laudo preliminar, acreditamos que está tenha sido a real motivação do acidente”, informou a equipe de bombeiros que esteve no local.

Após conter as chamas, os bombeiros realizaram o resgate de seis filhotes de cachorro que estavam embaixo da casa.

A reportagem teve acesso a um vídeo que mostra o momento exato do resgate dos animais. Nele, é possível identificar um bombeiro embaixo do assoalho (piso de madeira) retirando os filhotes. A família foi orientada a procurar os órgãos competentes para buscar auxílio moradia.

Isac Sharlon

EM TEMPO