Vídeo: Batalhão Ambiental resgata jacaré em rua do Parque 10

O Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, através do Batalhão de Policiamento Ambiental, realizou, na tarde desta segunda feira (10), o resgate de um jacaré em via pública. O caso aconteceu na avenida das Torres, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus, após moradores ligarem para a corporação.

Segundo os moradores, o jacaré, da espécie tinga, medindo 1,2 m, estava no meio da via pública. O aparecimento do animal chamou a atenção e causou transtornos ao trânsito. Algumas pessoas pararam para registrar a presença do animal.

A guarnição do Batalhão Ambiental deslocou-se até o local do fato, mas os próprios moradores já haviam retirado o animal do meio da via e o colocaram dentro de uma caixa d’água.

“Eles aguardaram até a equipe ir fazer o resgate do animal, que foi protegido pelos moradores. Algumas pessoas queriam bater, porém, foram impedidos”, disse uma testemunha – que preferiu não ter o nome divulgado.

Na ação foi necessário o uso do “cambão” (equipamento utilizado pelos policiais para resgate os animais silvestres durante a captura). O jacaré foi conduzido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para os devidos cuidados.

EM TEMPO

Com informações da assessoria