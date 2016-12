Vídeo: amazonense espanca faxineira após noitada com uso de cocaína

O bacharel em direito Bertrand Aron Vibert Franceschi, de 31 anos, foi preso pela polícia de Vitória (ES), após espancar a faxineira do prédio onde morava, na tarde de quinta-feira (29). O agressor, é amazonense e filho do cirurgião plástico José de Nazaré Valmont Franceschi, 67.

Na delegacia Bertrand admitiu ter passado a noite em uma festa onde consumiu cocaína antes de cometer a agressão. Em entrevista a imprensa da capital do Espírito Santo, ele disse que não se lembra de nada e que está arrependido do que fez, pois não tinha nenhuma rixa com a vítima.

A violência cometida por Bertrand foi filmada pelas câmeras de segurança do condomínio onde ele mora e onde a faxineira trabalha. Nele, é possível ver o bacharel em direito completamente desnorteado ao ponto de cair no chão e ter uma espécie de crise convulsiva. Foi após isso que ele saiu em direção da vítima que se preparava para entrar no elevador do prédio.

A vítima, a faxineira Creonice Coutinho dos Santos, 43, foi teve escoriações na região da cabeça mas recebeu alta médica na manhã desta sexta-feira (30), indo prestar depoimento em seguida.

Ao deixar a delegacia, ela falou a imprensa local que confia na justiça e que as poucas coisas que lembra antes de desmaiar, foi de Bernard dizendo que ela tinha roubado o carro dele.

Bertrand foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e por porte ilegal de drogas. Na manhã desta sexta ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Vitória.

