Vidal Pessoa será desocupada no próximo dia 15

A desocupação e transferência de 168 presos que estão hoje na cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa ocorrerá até o dia 15 deste mês, seguindo o prazo determinado pela Justiça há quase três meses, em audiência do recurso de Pedido de Tutela Antecipada, que tem como relatora a desembargadora Graça Figueiredo.

A informação foi confirmada ontem, pelo titular da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (Seap), Cleitman Rabelo Coelho, em uma nova audiência do processo, promovida na sala de reuniões da presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, com a presença de representantes de todas as partes envolvidas e de entidades que estão trabalhando em medidas que visam à redução dos efeitos da crise no sistema prisional.

De acordo com o secretário da Seap, os 168 presos que ainda estão na Vidal serão transferidos para um dos pavilhões do Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM 2), cujas obras foram antecipadas para que a unidade pudesse receber os detentos. O CDPM 2 funcionará no complexo prisional da BR-174 (Manaus-Boa Vista) e já ficou definida uma visita ao pavilhão pelas partes do processo na próxima quinta-feira, dia 11, quando irão conhecer o local e vistoriar a unidade.

A cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa era a porta de entrada do sistema prisional no Amazonas e estava desativada desde outubro de 2016, mas acabou sendo novamente utilizada pela Seap no início deste ano, após rebeliões e mortes de internos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). As autoridades de segurança pública e de administração penitenciária alegaram, na época, que se tratava da única alternativa no momento para evitar novas mortes de presos.

O desembargador Sabino Marques, que preside o Grupo de Monitoramento Carcerário do Tjam, considerou importantes as medidas adotadas pelo Estado, incluindo a desativação da cadeia pública. “Esperamos que não ocorra nenhum fator que possa prejudicar o que foi programado”, observou o magistrado.

