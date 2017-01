Vidal Pessoa passa por revista e até túnel é encontrado

Vários objetos proibidos e até um buraco que, provavelmente, seria usado para fuga, foram encontrados na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, localizada na avenida Sete de Setembro, Centro de Manaus, na manhã desta terça-feira (24), durante uma revista.

Durante os trabalhos foram encontrados na unidade, 11 celulares, três chips, seis carregadores, 22 estoques, uma faca de mesa, duas baterias, um cartão de memória, um simulacro de arma de fogo feito de esponja, uma barra de ferro, uma porção de tabaco, um tubo de ferro, além de 10 metros de fios de cobre.

Fora todo material já citado, um buraco que, possivelmente seria usado para fuga e uma ‘teresa’ de 9 metros, feita com capas de colchões usados pelos internos, foram encontrados em uma das celas da Vidal.

A revista foi coordenada pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e contou com o apoio do Comando de Policiamento Especializado (CPE). Ao todo, 92 pessoas participaram da revista, entre policiais militares e servidores da Seap.

Representantes do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas (OAB-AM), acompanharam o procedimento de revista.

Para o secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente coronel da PM, Cleitman Coelho, o objetivo da presença de representantes federais e estaduais no procedimento foi mostrar a realidade da unidade e a estrutura que tem sido usada para abrigar os internos. “Todas as áreas foram visitadas e analisadas por eles. Conseguimos alinhar algumas questões e apresentar o que tem sido solicitado do Estado”, falou.

A unidade que foi reativada para abrigar presos que se sentiam ameaçados após a rebelião do dia 1º de janeiro no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e do dia 2 na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), funcionará até o mês de abril.

Com informações da assessoria