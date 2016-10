Victor brilha em decisão por pênaltis e garante vaga ao Atlético-MG

O Atlético-MG alcançou a classificação para as semifinais da Copa do Brasil de forma dramática na noite desta quarta-feira (19). Após perder por 1 a 0 no tempo regulamentar em Caxias do Sul (RS), a equipe mineira venceu o Juventude por 4 a 2 na disputa de pênaltis e eliminou o clube recém-promovido à Série B do Nacional.

No jogo de ida, no Mineirão, o Atlético havia vencido pelo mesmo placar desta quarta. Agora, o time de Belo Horizonte enfrentará o Internacional no dia 26. A CBF definirá o mando de campo em sorteio nesta quinta-feira (20).

A vantagem que o Atlético fez na primeira partida durou somente 30 segundos. O Juventude abriu o placar ao dar a saída de jogo, com o atacante Hugo Almeida. O camisa 9 da equipe gaúcha aproveitou o bom cruzamento do lateral esquerdo Pará e fez o gol do time da casa.

Na disputa de pênaltis, Victor colocou o Atlético nas semis. “Fico feliz de ter defendido duas cobranças. O Juventude nos impôs dificuldade. Poderíamos ter feito gols no tempo regulamentar, perdemos oportunidades, fico feliz de poder ajudar no momento certo”, afirmou o goleiro.

Juventude

Elias; Vidal (Vinícius), Klaus, Ruan e Pará; Wanderson (Vacaria), Sananduva, Lucas (Caprini), Roberson e Wallacer; Hugo Almeida. T.: Antônio Carlos Zago

Atlético-MG

Victor; Patric, Leonardo Silva (Gabriel), Frickson Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Júnior Urso e Otero (Cazares); Robinho e Lucas Pratto. T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Gol: Hugo Almeida, a 1 min do 1º tempo

Cartão amarelo: Klaus (J) e Leonardo Silva (A)

Por Folhapress