‘Viciado’ em mesas e cadeiras, estelionatário é preso em flagrante na zona Norte

O jovem Rafael Campos de Araújo, 21, tem um gosto excêntrico para praticar crimes, segundo a polícia. Ele foi preso em flagrante por estelionato, nesta quarta-feira (11), por volta das 9h, após tentar sumir com mesas e cadeiras alugadas na internet. De acordo com a polícia, os proprietários só descobriram o golpe ao chegarem no local, onde haviam deixado os materiais, e não encontraram mais Rafael e nem os objetos.

O suspeito foi preso na rua Berimbau, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte da capital. A prisão ficou por conta da equipe de investigação do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) comandada pelo delegado titular da unidade, Jeff David Mac Donald.

As investigações em torno do caso tiveram início após duas formalizações de Boletins de Ocorrência (BOs), informando que o infrator utilizava as redes sociais para alugar as mesas e as cadeiras das vítimas. O modus operandi do suspeito chamou a atenção dos policiais, que informou que Rafael é “viciado” na prática ilícita.

“O infrator combinou hoje o aluguel de 30 jogos de mesas e cadeiras. Entretanto, o dono da empresa de aluguel já tinha sido informado sobre o golpe e anotado o contato de Rafael. Em seguida, nos procurou e informou sobre a possibilidade de um novo golpe. Na manhã de hoje nossa equipe de investigação estava realizando diligências naquela região quando avistou o infrator sendo agredido por populares, após tentar fazer mais uma vítima”, explicou o delegado.

Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) foi constatado que Rafael possui passagem pela polícia por tráfico de drogas e estelionato. Com o jovem foram recuperados 10 jogos de mesas e cadeiras. As diligências irão continuar, até que os restantes dos objetos sejam localizados e devolvidos aos respectivos donos, segundo o titular do 6º DIP. Rafael foi autuado em flagrante por estelionato tentado.

Ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da capital.

