Vice-presidente dos EUA pede “mais pressão e isolamento” sobre a Coreia do Norte

O vice-presidente dos Estados Unidos (EUA), Mike Pence, afirmou hoje, em Tóquio, que o país tentará “entrar em acordo com a comunidade internacional” para “aplicar mais pressão diplomática e econômica” a sobre Coreia do Norte para levar à desnuclearização.

No entanto, ressaltou que os Estados Unidos mantêm “todas as opções abertas” para lidar com o problema norte-coreano. Pence disse que a política da administração do presidente Donald Trump será “dialogar com todos os aliados na região e do resto do mundo”, afirmou durante entrevista coletiva em Tóquio.

“O diálogo é necessário, mas também é necessário exercer a pressão”, afirmou o vice-presidente, acrescentando que neste sentido os EUA defendem submeter a Coreia do Norte a um “maior isolamento”.

Mike Pence salientou que a abordagem anterior de “paciência estratégica” perante a Coreia do Norte “fracassou” e somente obteve “promessas descumpridas e mais provocações” por parte de Pyongyang.

Esta nova via, disse, começará com a tentativa de “unir forças da comunidade internacional”, se referindo particularmente à China, Japão e Coreia do Sul, países que “mantiveram ao longo do tempo uma postura a favor da desnuclearização da península da Coreia”.

Antes, o vice-presidente norte-americano se encontrou com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, com quem conversou sobre a estratégia comum diante dos testes armamentistas do regime da Coreia, sendo que o último foi realizado no domingo.

Agência Brasil

Com informações da Agência EFE