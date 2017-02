Vice-prefeito se reúne com especialistas em BRT

Construindo uma agenda positiva sobre mobilidade urbana para Manaus, o vice-prefeito Marcos Rotta recebeu nesta terça-feira (14) um grupo de empresários do setor, que participou de todos os projetos de implantação do Bus Rapid Transit (BRT) já desenvolvidos no Brasil e alguns também no exterior. A reunião, realizada na sede da prefeitura, localizada na Compensa, Zona Oeste, abriu novas possibilidades na busca da modernização do Sistema de Transporte Coletivo, com a apresentação de tecnologias já utilizadas em cidades como Curitiba e Goiânia, que aprimoraram o próprio conceito do BRT.

“Nós estamos ouvindo e criando alternativas para que o prefeito Arthur Virgílio Neto possa decidir qual a melhor opção para cidade”, disse Rotta.

Entre os representantes que participaram do encontro, Ayrton Amaral Filho, do grupo Volvo América Latina, é umas das maiores sumidades no mundo quando o assunto é BRT. Em sua apresentação, ele destacou a preocupação com o futuro e com a qualidade de vida da população na construção de um projeto de mobilidade urbana. A prefeitura pretende começar ainda este ano as intervenções necessárias para implantar um novo modelo de transporte coletivo da capital.

Com informações da assessoria