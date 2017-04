Vice-prefeito de Jutaí se envolve em confusão em bar

O vice-prefeito do município de Jutaí (distante a 751 KM de Manaus), Genivaldo Vieira Loiola ameaçou várias pessoas, com uma arma, na madrugada desta sexta-feira (28), em um bar da cidade. Segundo testemunhas, o político estava bêbado e deixou todos, que estavam no estabelecimento, apavorados.

Um homem, que preferiu não se identificar, relatou que ouviu quando Genival atirou dentro do banheiro, e saiu apontando a arma para todo mundo. “Quando ele voltou no banheiro, ele já veio empurrando mesa, ameaçando quem encostasse nele. Ele estava acompanhado de outras pessoas, e um deles chegou a bater em duas mulheres. Uma delas ainda revidou batendo com o salto do sapato no rosto de um deles, e recebeu ameaças do vice que ‘isso não iria ficar assim’ “, disse.

A testemunha ainda contou que durante a confusão as pessoas correram e tentaram tirar a arma do político, mas pararam após ameaças.

De acordo com o delegado Genilson Parente Arruda, titular da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Jutaí, ele já tomou ciência do caso, que ocorreu por volta das 4h, e já está ouvindo algumas pessoas. Ainda conforme a autoridade policial, as primeiras informações colhidas de testemunhas, são de que a confusão envolveu um amigo do vice-prefeito, que batia em uma mulher.

“Pra impedir que socorressem essa mulher ele sacou o revólver, efetuou um disparo e passou a ameaçar a quem se aproximasse do casal, segundo testemunhas. Eu ainda vou ouvir outras pessoas, apreender imagens e tomarei todas as medidas legais cabíveis”, explicou.

Até o fechamento da reportagem, a equipe tentou entrar em contato com a Prefeitura de Jutaí, mas as ligações não foram atendidas.

Manoela Moura

EM TEMPO