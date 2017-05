Vice-líder de Temer diz que delator é ‘moleque e escroto’

O deputado Darcisio Perondi (PMDB-RS), vice-líder do governo Michel Temer, disse na tarde desta quinta-feira (18) que o empresário Joesley Batista, que implicou o presidente em delação premiada, é um “moleque” e um “brasileiro escroto”.

Ele afirmou que o dono do frigorífico JBS agiu “em conluio não sei com quem” para citar Temer em delação e insinuou que ele decidiu acusar o presidente porque é contrário às reformas defendidas pelo governo no Congresso.

Perondi declarou ainda que as reformas seguirão adiante e que os líderes de Temer trabalharão ainda mais rápido porque estão “indignados”.

Folha Press