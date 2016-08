Vice de Hissa, Adjuto realiza caminhada pelas ruas do São Raimundo, onde morou

Uma marcha de amigos pela democracia. Assim foi chamado carinhosamente o evento que ocorreu, na manhã deste domingo (28), no bairro São Raimundo, Zona Oeste, e que contou com a participação do candidato ao cargo de vice-prefeito na Coligação ‘Novas Ideias, Novo Caminho’ (PDT/PSDC), Adjuto Afonso.

A caminhada, iniciada na frente da sede do São Raimundo, serviu para mostrar e discutir com os moradores e lideranças comunitárias as propostas de mudança sugeridas no plano de governo do prefeiturável Hissa Abrahão. Ao longo da incursão, que percorreu as ruas Rio Branco, São Vicente e Virgilio Ramos, Adjuto Afonso conversou, entre outras, sobre melhorias na saúde, educação e projetos sociais.

Ao ouvir a reclamação de uma moradora sobre a melhoria na área de saúde, o pedetista disse que, por meio das subprefeituras, o bairro, onde morou por muitos anos, vai ser melhor atendido pela prefeitura de Manaus.

“Morei neste bairro e tenho um carinho muito especial por ele. Sou daqui. Sei das dificuldades do bairro. E na gestão de Hissa vamos atender os moradores com mais eficiência com as subprefeituras”, disse o candidatado, ressaltando que a gestão de Hissa vai apostar no uso da tecnologia para melhor atender a população.

Com informações da assessoria