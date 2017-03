Via é bloqueada por moradores que cobram serviços de infraestrutura na Zona Leste

Alguns moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima, nas proximidades da avenida Camapuã bloquearam a via, no sentido centro-bairro, na tarde desta sexta-feira (3). Os moradores reivindicam por um serviço de dragagem no igarapé que corta o bairro. De acordo com eles, o serviço não é feito há mais de 10 anos no local.

Ainda segundo os moradores, caso não haja a formalização da garantia de que o serviço será realizado, outras manifestações devem acontecer no decorrer dos dias que virão.

“Não há drenagem aqui há, pelo menos, 25 anos. Vivemos em meio a esse esgoto à céu aberto. Toda chuvinha causa inúmeros transtornos porque alaga as casas lá debaixo”, disse Luan Patrono, 32.

Além de entulhos, os moradores bloquearam a avenida colocando fogo em galhos de árvores e pneus.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) foram acionados para fazer o controle e dar fluidez ao trânsito na área e os policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também estiveram no local para controlar os ânimos dos moradores mais exaltados. Homens do Corpo de Bombeiros fizeram o controle das chamas.

Após terem passado pelo local da manifestação, a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), por meio de nota, informou que retornará na manhã deste sábado (4) para realizar uma ação integrada envolvendo, além da Seminf – que realizará serviço de dragagem do igarapé da área -, Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Defesa Civil Municipal e Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) para apoio às famílias.

Daniel Landazuri

EM TEMPO