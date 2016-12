Veterinários têm treino e participam de simulado

Os médicos veterinários da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) – órgão integrante do Sistema Sepror – foram capacitados por técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa do Rio de Janeiro (Panaftosa-RJ) para a aplicação do Plano de Contingência para a Febre Aftosa e identificação e notificação de doenças vesiculares.

De acordo com gerente de Defesa Animal da Adaf, Joelma Silva, a capacitação faz parte do projeto de fortalecimento do Grupo Especial de Atenção a Suspeita de Enfermidades Emergências (Gease) do governo do Amazonas para ampliar as ações de defesa sanitária no Estado. Além disso, atende às diretrizes do Mapa para o Estado alcançar o status de área livre de febre aftosa com vacinação.

“Durante uma semana médicos veterinários da Adaf receberam treinamento teórico e prático que envolveu palestras com técnicos do Mapa e outros parceiros de renome nacional no assunto. A agência vem seguindo todas as diretrizes do ministério para ampliar a defesa sanitária do Estado. Com veterinários mais capacitados estamos mais fortalecidos e aptos a atuarmos em qualquer tipo de doença vesicular”, destacou.

O simulado em campo realizado pelas equipes do Mapa e da Adaf aconteceu em fazendas no município de Manacapuru – região metropolitana de Manaus.

Aproximadamente 60 profissionais participaram da capacitação. In loco, eles fizeram a avaliação do gado coletando amostras de sangue, saliva e identificando possíveis lesões nos animais.

Doença está sob controle

De acordo com a coordenadora do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (Pnefa) do Mapa, Eliana Lara, o Amazonas caminha para alcançar o status de área livre da febre aftosa com vacinação. Atualmente, os municípios de Guajará, Boca do Acre e parte de Lábrea e Canutama já possuem esse status.

Lara lembra que o último registro de febre aftosa no Estado foi em 2004. Desde então, o Estado adotou uma série de medidas para erradicar o vírus e obter junto à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) o status para todos os municípios do Amazonas.

“A estratégia do programa nacional é a manutenção do status sanitário que já conquistamos e a ampliação das zonas livres de febre aftosa com ou sem vacinação nas áreas que ainda não temos, sendo elas o Amapá, Roraima e parte do Amazonas. O Amazonas vem em um processo contínuo de melhoria que abarca a estruturação do sistema de defesa”, destacou.

O treinamento e capacitação dos veterinários que atuam no sistema de defesa sanitária na visão da coordenada é um passo importante para assegurar os protocolos de notificação e controle de doenças vesiculares, em especial a febre aftosa.