Vestido do ‘Parabéns’ de Marilyn Monroe é vendido por R$ 16 milhões

O famoso vestido transparente que a atriz Marilyn Monroe usou ao cantar ‘Parabéns a você, senhor presidente’ a John Kennedy foi leiloado a um preço de US$ 4,8 milhões (cerca de R$ 16 milhões).

Bordado com mais de 2.500 peças de cristal, estimava-se que ele não seria vendido por mais de R$ 10 milhões. Foi arrebatado pela cadeia de museus Ripley’s Believe it or Not, segundo informa o jornal britânico ‘The Guardian’.

O valor superou outra peça bem conhecida usada pela atriz: o vestido branco esvoaçante de ‘O Pecado Mora ao Lado’ (1955), comprado por R$ 15,6 milhões.

Monroe usou o justíssimo vestido, da grife Jean Louis, para celebrar os 45 anos do presidente Kennedy, em maio de 1962. Ela morreu três meses depois, aos 36 anos.

A versão lânguida de seu ‘Parabéns a Você’ foi cantada para mais de 15 mil convidados de um jantar para arrecadação de fundos do Partido Democrata, no Madison Square Garden, em Nova York.

De tão sensual a sua cantoria, ela gerou rumores de um suposto envolvimento amoroso entre o presidente e a atriz.

“Não consigo me lembrar de outra peça que conte tão bem a história dos anos 1960 quanto esse vestido”, disse Edward Meyer, vice-presidente da cadeia de museus. Segundo ele, o item será exposto em Hollywood e também dará um giro por outras unidades.

