Vestibular da UEA tem quase 40% de ausentes

Em Manaus, o percentual de ausentes na Prova de Conhecimentos Gerais da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) foi de 39,2%. No interior do Estado, o número de ausentes correspondeu a 37,6% do total de inscritos. A média total de abstenção foi de 38,4% para capital e interior. Para cursos com início em 2017, A UEA ofertou 3.272 vagas, sendo 1.950 para o Vestibular e 1.322 para o SIS.

O Gabarito estará disponível, a partir das 20h (horário de Manaus), no portal da UEA (www.uea.edu.br). Mais de 43 mil pessoas concorreram as 1.950 vagas ofertadas para o Vestibular.

Ainda no dia 20 de dezembro será divulgado o Edital de Matrícula para cursos com início no primeiro semestre de 2017. “A reaplicação da prova ocorreu dentro do esperado, tanto na capital, quanto no interior. O início das atividades acadêmicas está previsto para o dia 20 de fevereiro”, explicou o Reitor da UEA, Cleinaldo Costa.

Leia mais

A UEA possui duas formas de ingresso: Sistema de Ingresso Seriado (SIS) e Vestibular. O Resultado Final dos dois Processos Seletivos será divulgado, a partir das 10h do dia 20 de dezembro.

Com informações da assessoria