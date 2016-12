Vereadores recuam de aumentar o próprio salário

Após o jornal Amazonas EM TEMPO divulgar que os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) pretendiam reajustar seus salários em aproximadamente R$ 4 mil, os parlamentares recuaram e desistiram da ideia.

O atual vencimento dos vereadores é de R$ 15 mil e iria para R$ 19 mil.

O conteúdo repercutiu negativamente nas redes sociais e já havia um evento de protesto contra o aumento salarial, agendado para o próximo dia 17, em frente à CMM.

A decisão de não aumentar os subsídios foi tomada em uma reunião, a portas fechadas, na sala da presidência da Câmara, com os líderes dos partidos.

O presidente Wilker Barreto (PHS) disse que nesse momento político, a Câmara precisa dar exemplo. “Foi uma decisão unânime de todos os líderes. O país não está em uma situação favorável. Com essa decisão temos a certeza de que demos mais um importante passo”, destacou.

Aumento é legal

O reajuste dos salários está previsto no artigo 29 da Constituição Federal e prevê que seja de até 75% do valor do vencimento dos deputados estaduais, que hoje é de R$ 25 mil.

Questionado sobre o reajuste salarial ser colocado dentro da Lei Orçamentaria Anual (LOA), o líder do prefeito na Casa, Elias Emanuel (PSDB), descartou qualquer possibilidade. “Não existe como. O orçamento da prefeitura e da Câmara é uma coisa, matéria orçamentaria de aumento de vereador é outra completamente distinta”, garantiu.

Jornal EM TEMPO