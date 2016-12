Vereadores reajustam ‘Cotão’ em mais R$ 4 mil

No último dia de atividade parlamentar, vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovaram e promulgaram ontem, em plenário, medidas de despesas dentro da casa legislativa, para aumentar o valor da Cota de Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), o ‘Cotão’, que subiu de R$ 14 mil para R$ 18 mil por mês. Além disso, foi aprovado também o ‘congelamento’ dos salários de prefeito, vice-prefeito, secretários e dos próprios vereadores.

No mês de novembro, os vereadores estudavam um aumento de R$ 4 mil em seus próprios salários, acréscimo que faria os rendimentos deles saltarem de R$ 15 mil para R$ 19 mil. No entanto, eles decidiram permanecer com os mesmos salários e reajustaram o valor do ‘Cotão’.

A Ceap é uma cota única mensal, ajustada ao fim de casa legislatura, destinada para os vereadores, no custeio de seus gastos, exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar. O ‘Cotão’ atende as despesas com telefonia móvel, serviços postais, publicidade e manutenção. Com a aprovação do projeto, os 41 vereadores terão, para os próximos 4 anos, R$ 4 mil a mais, mensais, para gastos diversos.

De acordo com o presidente da Câmara, Wilker Barreto (PHS), a cota não é vencimento, e a alteração é uma adequação aos moldes da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), que já está pacificada ao exigido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). O vereador ainda destacou que quanto mais transparente e público for o mandato do vereador, no sentido de divulgar as atividades dos parlamentares, melhor será para sociedade. “Com o valor que nós temos hoje, não é possível colocar um auditor explicando os projetos que foram aprovados, para que a população tenha possibilidade de ver e compreender a importância dele”, adiantou.

Wilker salienta também que a verba não pode ser utilizada para fazer promoção pessoal, mas, sim, da atividade do vereador. “A cota não quer dizer que você precisa usar tudo, não é obrigação, tanto que se você puxar no portal da CMM, tem muitos colegas que não usam todo o recurso. O que sobra inserimos na Câmara. Por isso, aumentamos porque não há perigo de esgotar todo o valor, ao contrário dos recursos de gabinete, que tem vencimento, sendo obrigado a gastar o total”.

Para o líder do governo, vereador Elias Emanuel (PSDB), o aumento do cotão está dentro das exigências. “Esse acréscimo não é para o vereador, mas é uma ferramenta de trabalho do exercício do parlamentar. Estamos trabalhando dentro do razoável e daquilo que as vozes das ruas nos mandam”, explicou.

Plinio Valério (PSDB) afirmou que achou justo o reajuste, pelo fato da aprovação das medidas de despesas, que irá diminuir os gastos da casa legislativa. “É legal e aceito, enquanto não for imoral, já que para mim não faz diferença, porque daria para trabalhar até sem isso, já que nos adequamos no decorrer das atividades, mas, está na lei e respaldado pelo TCE”, disse.

Austeridade

Sobre as medidas para diminuir despesas dentro da Câmara, foram aprovadas e promulgados leis da própria mesa diretora para diminuir o valor mensalmente das verbas de gabinetes dos vereadores de R$ 60 mil para R$ 48 mil, redução equivalente a cerca de 20%. Dentro dessa perspectiva, o parlamentar que contratava de 20 a 40 comissionados, agora só poderá ter de 15 a 30 funcionários. A medida também inclui uma nova política que proíbe qualquer tipo de contratação de pessoas analfabetas. Outros ajustes também foram contemplados, como a extinção dos cargos de assessor especial da presidência, corregedor administrativo, controlador-chefe e um de diretor.

Além disso, foram promulgados também projetos de lei que congelam aumentos dos salários dos vereadores, do prefeito, vice-prefeito, secretários e subsecretários, por mais 4 anos. Atualmente, o salário do prefeito é R$ 18 mil. O vice-prefeito tem salário de R$ 17 mil e os secretários e subsecretários recebem R$ 15 mil e R$ 14 mil, respectivamente. O subsídio bruto do vereador é de R$ 15 mil.

Wilker destaca que os 2 próximos anos vão ser de muita dificuldade financeira para Câmara e tem que haver preparos para enfrentar a crise. “Estamos extinguindo cargos de alto valor, baixando salários de diretores e redimensionando a casa com uma diretoria de Recursos Humanos (RH) e fortalecendo a TV Câmara, que vai precisar de aporte. Enfim, estamos fazendo toda uma engenharia financeira, sem aumentar um centavo nas despesas. Estou virando o ano com um orçamento de R$ 3 milhões a menos. Mesmo assim, temos um balanço positivo, porque conseguimos zerar a pauta sem nenhum projeto pendente”, concluiu.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO