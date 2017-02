Vereadores querem reajustar recurso

Um movimento a favor do aumento da verba de gabinete da Câmara Municipal de Manaus (CMM) está ganhando força na voz dos vereadores novatos. Entre as justificas para o reajuste subir de R$ 48 mil para o valor original, de R$ 60 mil, está o voto pela redução do recurso, decidido pelos parlamentares da legislatura passada.

O presidente da casa, vereador Wilker Barreto (PHS), decreta a impossibilidade de acréscimo. Já o vereador Hiran Nicolau (PSD), que atuou como 1º vice-presidente da CMM, no ano passado, garantiu que a lei permite o reajuste do valor, mas veda o aumento dos salários dos vereadores.

Sobre a decisão de redução do recurso, Wilker relembra que o assunto foi conversado de forma ordeira e apresentado como uma “bandeira” desta presidência. “Todas as decisões foram firmadas no colegiado de líderes, por entender o momento em que o país vive. Na época, foi realizado um levantamento do quantitativo de funcionários de gabinetes e vimos que nenhum vereador tinha 40 servidores. A média variava entre 29 e 30 funcionários”, disse, ao explicar a motivação para redução da verba de gabinete. “A decisão foi um consenso e preciso esperar a economia reagir. Não há o menor perigo de aumento”, acrescentou.

O vereador Hiram Nicolau (PSD) retruca e afirma que a lei permite o aumento da verba de gabinete. “A lei permite que sejam modificados os valores da verba de gabinete. O Wilker pode colocá-la em R$ 10 mil ou R$ 60 mil”, disse, ao deixar claro que é contrário ao aumento do salário do parlamentar.

Ao enumerar os prejuízos que teve com a redução do recurso, Hiram destaca a “reengenharia” para contratação de profissionais especializados e a demissão de funcionários do gabinete. “Ficou uma situação complicada de administrar, porque precisamos de apoio de nossos assessores nas comunidades e de profissionais especializados, como jornalista, advogado, assistente social e pessoas qualificadas tem um custo alto”, enfatizou.

Para ele, o cenário não foi tão prejudicial para os vereadores novatos, mas prejudicou principalmente para vereadores reeleitos, que tiveram que se reajustar e fazer demissões no gabinete. “Eu não acho justo demitir funcionários e reduzir salários. Essa redução me prejudicou politicamente”.

Ao falar sobre o movimento dos vereadores novatos para o reajuste da verba, ele informa ser um momento tardio. “Os novos vereadores tiveram a opção de escolher um presidente e reelegeram o Wilker, sabendo que este seria o cenário enfrentado. Acredito que possa ser aberto um diálogo para discutir o assunto, mas o presidente mudou as regras e avisou os vereadores novatos e antigos, e todos, mesmo sabendo das mudanças, preferiram votar nele. Se já havia uma insatisfação, por que não perceberam isso antes da eleição da mesa diretora?”, questionou.

Vereadores reclamam

Uma das novas parlamentares, que se destaca pela atuação ofensiva é a vereadora Joana D’Arc Cordeiro (PR), que foi candidata à presidência da CMM e revela-se a favor do reajuste, em vista da dificuldade de compor uma equipe técnica qualificada com a redução da verba. “Na calada da noite, no fim de ano, os vereadores aprovaram esta redução e verba de gabinete de R$ 60 mil para R$ 48 mil, justificando que pagariam o auxílio-alimentação, como se fosse um bom ato da Câmara, para enfrentar a crise. O Wilker reduziu a verba e criou mais de 40 cargos na surdina, funções que geram mais prejuízo do que a verba de gabinete fixada em R$ 60 mil”, disse.

Joana acredita em uma solução em que se possa contemplar melhoria para todos os vereadores. “Com a verba de gabinete reduzida, é difícil remunerar as pessoas como se deve. Além disso, o vereador trabalha e precisa ter sua equipe em atividade todo o tempo”, informou.

O novo vereador William Abreu (PMN) também compartilha a mesma ideia de Joana e confirma já ter conhecimento sobre esse movimento para aumentar o valor da verba de gabinete. O parlamentar admite não compreender o aumento da Cota de Exercício de Atividade Parlamentar (Ceap), mas também confirma prejuízos no momento de contratar equipe técnica especializada. “Com o reajuste em R$ 60 mil, poderíamos contratar mais pessoas e remunerar melhor nossos servidores. Acredito que a Ceap poderia voltar para o valor inicial R$ 14 mil e a verba de gabinete para R$ 60”, disse, ao sugerir uma mudança. “A Ceap foi reduzida de R$ 18 mil para R$ 14 mil e foram criados pelo presidente Wilker mais de 40 cargos para nomeação direta dele. Tenho acompanhado as nomeações e nem todos os cargos já foram

ocupados”, afirma.

Um dos novatos que também gostariam do reajuste da verba de gabinete é o vereador Diego Afonso (PDT). Mesmo chegando ao parlamento municipal neste ano, ele admite a dificuldade de contratação de profissionais especializados, e assume que o prejuízo maior foram para os vereadores reeleitos, que tiveram uma redução de 20% do recurso e tiveram que demitir cerca de dez assessores. “Nenhuma casa legislativa do Brasil chegou a este teto de redução de 20%. Eu não defendo regalias, mas acredito que o parlamentar deve ter estrutura para pagar uma boa assessoria jurídica, de comunicação e profissionais que exigem uma remuneração diferenciada”, disse.

Fabiane Morais

EM TEMPO