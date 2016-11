Vereadores não reeleitos em Manaus fazem planos para 2018

A partir do dia 1º de janeiro de 2017, 24 vereadores não retornarão às atividades da Câmara Municipal de Manaus (CMM). Mesmo longe do exercício parlamentar, os vereadores não reeleitos como Waldemir José (PT), Bibiano (PT), Pastora Luciana (PP), Mario Frota (PHS) e Joãozinho Miranda (PTN), para citar alguns, garantem que além de se dedicar aos projetos pessoais, também estão de olho na campanha para deputado estadual, que acontece em 2018.

Waldemir José afirma que nesta eleição, as campanhas antipetismo foram muito fortes e podem ter tirado a chance de uma votação expressiva que o reconduzisse à CMM para mais 4 anos de mandato legislativo. Porém, nem tudo está perdido, uma vez que Waldemir é funcionário concursado da Câmara e retornará às suas atividades laborais a partir do próximo ano.

Questionado sobre as articulações para a vaga de deputado estadual, ele confessa que ainda está longe para pensar na possibilidade, mas que isso será definido em conjunto com o grupo de base do PT. “Se dependesse de mim, sem problemas nenhum, eu seria candidato, mas tenho que conversar com eles. O grupo vai ter que avaliar. Estou disponível. Mas, se o coletivo achar que o meu ciclo na política encerrou, vou entender”, disse.

O companheiro de partido, Bibiano Garcia, vai retornar às suas atividades como professor da rede pública municipal de ensino a partir de 2017, além de lutar pela PEC 55/2016, que limita os gastos públicos por 20 anos. O vereador afirma que vai continuar à frente de lutas contra injustiças sociais e como voluntário da Escola Fé e Política para proporcionar auxílio sobre políticas públicas à população.

Assim como Waldemir José, ele afirma que não é só no Parlamento que se pode fazer mudanças e diz que mesmo longe da Câmara estará atento aos acontecimentos, principalmente quando se tratar de investimentos de recursos públicos.

Ele admite que irá se preparar para as próximas eleições e afirma que os votos que obteve nesta eleição foram “consistentes de uma base consolidada”. “A partir de abril de 2017 começam as discussões do processo eleitoral. Mas quem define é o partido. Para me candidatar, recebi o convite de movimentos sociais, de professores e igrejas. Mas, para a próxima eleição preciso saber como o diretório irá decidir se meu nome será apreciado”, completou.

A um ano e meio como suplente na Câmara, a Pastora Luciana (PP) disse que os 4.227 votos que conquistou neste pleito seriam suficientes para reelegê-la. No entanto, não lhes garantiu o retorno ao Legislativo municipal devido a quantidade de votos exigidos pela sua legenda.

Sem mandato, Luciana afirmou que vai se dedicar ao trabalho social com moradores de ruas, presidiários e usuários de drogas.

Para ela, “só o tempo vai dizer” se haverá intenção de ser candidata ao cargo de deputada estadual em 2018. Ela disse sentir orgulho por tudo o que conquistou. Isso porque, relembra, era moradora de rua e teve a vida transformada por meio da ajuda de uma empresária. “Uma pessoa me deu a mão, emprego e dignidade. Tenho a gratidão acima de tudo”, completou.

Política no DNA

Um dos parlamentares mais experientes da casa, Mário Frota (PHS), que tem mais de 10 mandatos legislativos, seja como vereador seja como deputado estadual, também estará fora da Câmara a partir da próxima legislatura. Mas, apesar de não ter sido reeleito para mais um mandato, ele garantiu que não está cansado e que a política está no seu DNA.

Ele revelou que por conta de uma embolia pulmonar e um câncer no rim sua campanha eleitoral foi prejudicada, já que teve de se ausentar da cidade no período de campanha eleitoral para tratamentos em São Paulo. “Foi um período muito difícil. Eu perdi alguns meses porque estava no hospital cuidado da minha saúde. Mas, depois de uma eleição, sempre vem outra”.

Ainda abalado pela repentina notícia da doença, Mário Frota acredita que o “futuro a Deus pertence”, por isso limita-se a falar sobre os próximos planos. Mas, acredita que, até decidir, se irá se candidatar ao próximo pleito, irá advogar no escritório de direito da mulher.

O vereador Joãozinho Miranda (PTN), que nesta eleição teve 80% dos votos vindo dos bairros do Alvorada, na Zona Centro-Oeste, afirma que irá utilizar o intervalo para a eleição de deputado estadual, para se dedicar ao término da graduação em Direito, já que é finalista do curso e se dedicar à própria empresa de serviços.

Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO