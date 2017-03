Vereadores gastam R$ 532 mil do ‘Cotão’ no recesso

Os 41 vereadores gastaram, juntos, em janeiro deste ano, mês de recesso, R$ 532 mil da Cota de Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), o famoso “Cotão”. Com valor reajustado para R$ 18 mil no final de dezembro de 2016, a maioria dos parlamentares utilizou quase que a totalidade do recurso, a exemplo de Gilmar Nascimento (PSD), campeão do uso da cota.

A maior parte dos gastos foi para a aquisição de combustíveis, divulgação parlamentar e locação de veículo terrestre e até mesmo fluvial. Os dados foram extraídos do portal da transparência do site da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

A atividade legislativa em plenário somente iniciou em 6 de fevereiro, mas mesmo em recesso parlamentar, os vereadores não estão proibidos de exercer seus trabalhos nas bases e em seus gabinetes. A Ceap é um recurso previsto em lei e é uma cota mensal destinada a cada um dos vereadores para potencializar seus respectivos mandatos, no custeio de seus gastos exclusivamente legislativos, como despesas em telefonia móvel, locomoção, publicidade, serviços postais e gráficos, para citar alguns.

Em janeiro, dos 41 vereadores, 21 chegaram perto de atingir o teto máximo da verba. Em primeiro lugar, aparece Gilmar Nascimento, com R$ 17,9 mil de gastos, sendo R$ 9 mil em locação de veículo terrestre fluvial e o restante em divulgação parlamentar. A reportagem tentou contato com o parlamentar, porém até o fechamento desta edição não obteve retorno.

Além dele outros cinco parlamentares, sendo quatro novatos gastaram R$ 17 mil: Roberto Sabino (Pros), Cláudio Proença (PR), David Reis (PV), Bessa (PHS), Mauro Teixeira (PTN) e Coronel Gilvandro Mota (PTC). “Janeiro é quando você começa as suas atividades, visitando suas bases e falar daquilo que você fez e mostrar tudo o que está fazendo. Nós temos cinco pessoas que trabalham com a gente e o recurso da verba de gabinete não aumenta há 8 anos e a forma de compensar as pessoas que trabalham contigo, é nessa forma”, argumento o vereador estreante Coronel Gilvandro.

Mesmo tendo usado quase que a totalidade da verba, o vereador revelou que é favorável à extinção da Ceap e propõe que a Câmara disponibilize funcionários para trabalhar em seu gabinete. “Sou a favor de funcionário para que não existam esses questionamentos tanto da imprensa quanto da população, que acham que estamos gastando muito e que recebemos rios de dinheiro”, salientou.

Entre os que usaram R$ 16 mil da cota estão Álvaro Campelo (PP), Sassá da Construção Civil (PT), Professor Samuel (PHS) e Fred Mota (PR). Nos R$ 15 mil, ficaram Plínio Valério (PSDB), Professor Fransuá (PV), Sargento Bentes (PR), Dr. Ewerton Wanderley (PPL) e Isaac Tayah (PSDC).

Os vereadores Professora Jacqueline (PHS), Carlos Portta (PSB), Rosivaldo Cordovil (PTN), Hiram Nicolau (PSD) e Wilker Barreto (PHS) gastaram mais de R$ 14 mil do cotão. Os parlamentares Missionário André (PTC), Professor Gedeão (PMDB), Joelson Silva (PSC), Diego Afonso (PDT) e Felipe Souza (PTN) usaram acima dos R$ 13 mil. Glória Carratte (PRP) foi a única vereadora a gastar R$ 12 mil do cotão. Everton Assis (DEM), Reizo Castelo Branco (PTB), Marcel Alexandre (PMDB) e Marcelo Serafim (PSB), utilizaram R$ 11 mil, cada um.

Os parlamentares que gastaram de R$ 5 mil a R$ 10 mil são: Jaildo dos Rodoviários (PCdoB), Rosinaldo Bual (PSB), Raulzinho (DEM), Chico Preto (PMN), Joana D’Arc (PR), Wallace Oliveira (PTN), Therezinha Ruiz (DEM) e Willian Abreu (PMN).

O vereador mais votado nas eleições municipais de 2016, João Luiz (PRB), foi o que menos gastou o cotão, totalizando R$ 2,6 mil em janeiro. Entretanto, ele – que está em seu primeiro mandato – adiantou que o uso da Ceap irá aumentar nos próximos meses porque pretende ser mais atuante.

“No mês de janeiro eu ainda estava organizando todo o meu pessoal para estar mais atuante nos próximos meses, junto com meu gabinete. Agora que eu estou com uma equipe montada, vamos ter um trabalho de gabinete itinerante de ir até a população. Teremos trabalhos gráficos das atividades. Então acredito que os gastos com certeza vão aumentar”, afirmou.

No final da legislatura passada, os vereadores aprovaram em plenário o aumento de R$ 4 mil do “cotão” subindo de R$ 14 mil para R$ 18 mil por mês. À época, antes do reajuste, todos os meses, boa parte dos parlamentares chegavam perto de atingir o teto máximo de gastos da verba mensal, utilizando em torno de R$ 13 mil ou mais da Ceap.

Diogo Dias

EM TEMPO