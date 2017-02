Vereadores esvaziam sessão plenária da CMM

Na semana que antecede o feriadão de Carnaval, a ausência dos vereadores na Câmara Municipal de Manaus (CMM) foi visível, nesta segunda-feira (20). Dos 41 parlamentares, 19 faltaram à sessão e, mesmo o painel eletrônico apontando a presença de 39 vereadores, somente 22 estavam em plenário. Dos faltosos, apenas o presidente da casa, Wilker Barreto (PHS) e Isaac Tayah (PSDC) justificaram ausência por motivos de saúde.

Entre os presentes no pequeno e no grande expediente estavam os vereadores Mauro Teixeira (PTN), Wallace Oliveira (PTN), Rosivaldo Cordovil (PTN), Gedeão Amorim (PSD), Plínio Valério (PSDB), Carlos Portta (PSB), Rosivaldo Bual (PSB), Bessa (PHS), Professora Jacqueline (PHS), Coronel Gilmar (PTC), Everton Assis (DEM).

Também estavam presentes Rauzinho (DEM), Marcel Alexandre (PMDB), Professor Fransuá (PV), Fred Mota (PR), Willian Abreu (PMN), Joana D’ Arc (PR), Felipe Souza (PTN), Diego Afonso (PDT), Glória Carratte (PRP), Therezinha Ruiz (DEM) e Cláudio Proença (PR). Os demais vereadores ficaram alternando entre o plenário e seus gabinetes.

Conforme informações da mesa diretora da casa, os trabalhos legislativos se estendem até a próxima quinta-feira, quando realizarão uma sessão compensatória da segunda-feira, dia 27, retornando somente no dia 2 de março.

Ainda ontem, os parlamentares deliberaram seis projetos de lei e dois projetos de resolução, entre eles, o projeto de número 002/2017, de autoria da vereadora Professora Jacqueline, que acrescenta ao parágrafo único ao artigo 58 da resolução n° 092, de 9 de dezembro de 2015, do regimento interno da Câmara de Manaus.

O projeto trata da obrigatoriedade de renúncia de um parlamentar que ocupar o cargo de presidente ou vice-presidente em uma das comissões permanentes da casa no momento que se licenciar para assumir cargo de secretário municipal ou estadual, bem como assumir mandato eletivo estadual ou federal.

A vereadora ressaltou que o que acontecia é que, quando o presidente ou o vice de uma comissão temática se afastava do cargo, a comissão ficava sem liderança e para preencher a vaga, um dos membros da comissão era escolhido como “tampão”. Mas, o cargo era ocupado sem legitimidade e, quando o parlamentar que estava afastado voltava, ficava uma situação desconfortável sobre quem podia e não podia exercer a função.

Para embasar o projeto, Jacqueline citou sua própria experiência, vivenciada em 2016, quando o vereador Gilmar Nascimento (PSD), ex-secretário municipal de Administração na gestão do prefeito Arthur Neto (PSDB) voltou para o Parlamento para disputar as eleições municipais daquele ano. Com a volta de Gilmar, a vaga no comando da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) gerou conflitos entre os parlamentares. De um lado, a vereadora Jacqueline afirmava que teria sido escolhida para ocupar a vaga, do outro, Gilmar dizia que não havia renunciado ao cargo.

Com a iminente mudança no regimento, a vereadora explicou que assim que o parlamentar sair das comissões, um novo nome deve ser escolhido, automaticamente, pelos membros do colegiado, legitimando-o até o final do mandato.

Parceria

Fora da pauta do dia, projeto do vereador Missionário André (PTC) propõe parceria entre a Prefeitura de Manaus e os templos religiosos da capital para a criação de creches nas estruturas pertencentes a essas organizações, independentemente do tipo de credo.

Segundo o parlamentar, em todos as eleições municipais se fala muito em creches, mas após esse período, o tema cai no esquecimento.

Para solucionar esse problema, explicou, o Executivo passaria a utilizar as infraestruturas dos templos religiosos. Segundo ele, como contrapartida, a prefeitura deveria efetuar o pagamento de aluguel para que as igrejas pudessem manter a manutenção do local.

“O projeto prevê, inicialmente, 45 creches, sendo que teríamos uma como modelo e caso desse certo, as demais seriam implantadas”, acrescentou.

