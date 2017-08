Vereadores em Manaus agora poderão ter até 5 linhas de telefone

Projeto é de autoria do vereador Chico Preto -foto: Divulgação

Durante a ‘Ordem do dia’ foi aprovado com unanimidade nesta terça-feira (29), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o Projeto de Lei de autoria do vereador Marco Antonio Chico Preto (PMN) que readequa o artigo quinto da Lei 337 de 2016, regido sobre o uso da Cota para Exercício de Atividade Parlamentar (CEAP).

O artigo trata sobre as despesas com telefonia, permitindo que o parlamentar tenha possibilidade de adquirir até cinco linhas de telefone celular. O antigo texto permitia apenas três, o que, para autor da proposta, dificulta a possibilidade de conseguir planos de operadoras mais vantajosos.

Leia mais: Chico Preto se adianta e lança pré-candidatura para deputado federal em 2018

De acordo com o Projeto de Lei do vereador Chico Preto (PMN), a defesa desta proposta é justificável, diante do aumento na demanda por comunicação e informação. “Hoje, as operadoras de telefonia fazem promoções e pacotes que são extremamente econômica. Na hora que adquiro um pacote poderei ter a liberdade de distribuir essas linhas permitidas pelo pacote, assim facilitando o serviço de comunicação entre os assessores, antes só era permitida apenas uma.”, disse o parlamentar.

A proposta retira limitação de número de aparelhos, porém mantém o mesmo valor de gasto. Os vereadores poderão otimizar o uso do serviço de telefonia celular.

A cota para exercício da atividade parlamentar é destinada para gastos exclusivamente vinculados ao exercício da atividade como vereador, incluindo despesas com telefone móvel.

EM TEMPO

Leia mais:

Cordovil e Chico Preto vão a Bogotá para conhecerem sistema BRT

Novos vereadores ‘ressuscitam’ poder de partidos na Câmara

Congresso mantém vetos de Temer que prejudicam Sufram